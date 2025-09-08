Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 1-8 Eylül 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 23 kişi olmak üzere toplam 67 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 31’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda;

30,15 gram metamfetamin,

97,54 gram bonzai,

36,45 gram bonzai hammaddesi (AMG),

0,89 gram esrar,

140 adet sentetik ecza,

3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise yüksek sesle müzik dinlemekten 132 araca, abartı egzoz kullanımından 102 araca, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 368 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.