Kahramanmaraş Bahçeşehir Koleji, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerini coşkulu ve eğlenceli etkinliklerle karşıladı. Okul bahçesinde düzenlenen programda renkli görüntüler ortaya çıkarken, öğrenciler ve veliler yeni dönemin heyecanını birlikte yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Palyaçolar ve sahne gösterileri miniklerin yüzünü güldürürken, öğretmenlerin hazırladığı sürpriz aktiviteler de büyük ilgi gördü.

Yeni arkadaşlarıyla tanışan öğrenciler, enerjik bir başlangıç yaparak yeni eğitim-öğretim yılına adım attı. Veliler ise okulun bu özel hazırlığından duydukları memnuniyeti dile getirdi.