Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz Bölgesi genelinde ve özellikle Kahramanmaraş’ın batısında bugün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta Hava Durumu

Kahramanmaraş’ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren kentin batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Akdeniz Bölgesinde Yağışlar Etkili Olacak

Akdeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Bölgenin birçok yerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Adana’nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş : 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, Batı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor.

Adana : 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Antalya : 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay : 31°C – Kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Burdur: 29°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

Sıcaklıklar ve Rüzgar

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Rüzgar genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Kahramanmaraş’ın batısı ve Adana’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.