Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde tahrip olan ve bazı bölümleri "S" şeklini alan 75 kilometrelik ray hattı onarılarak seferlere uygun hale getirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hasar gören demir yolu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD tarafından başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı. Nurdağı ile Gölbaşı arasındaki tren seferlerinin başlaması için de son aşamaya gelindi.

Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi’nde deprem nedeniyle yerinden oynayan raylar, Tahtalıdedeler Mahallesi’ndeki 450 tonluk demir köprü ve 121 menfez ile 6 köprüdeki hasarlar giderildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla 75 kilometrelik hat yeniden kullanıma açıldı.

Depremde rayların "S" şeklini aldığı ve köprünün büküldüğü anlar dron ile görüntülendi.