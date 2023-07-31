Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan bu ödül töreni, Anadolu medyasının vitrin programlarından birisi olarak kabul ediliyor.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından yapılan açıklama ile jüri üyeleri belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre jüri şu isimlerden oluşuyor;

Sabah Gazetesi Yavuz Donat. Hürriyet Gazetesi Hande Fırat, Kanal 7 Mehmet Acet, Türk Medya Melik Yiğitel, NTV Ahmet Arpat

Bu yıl 8.si düzenlenecek olan programda medya alanında ödüle layık görülen isimler ve kuruluşlar, deneyimli gazeteci, yazarlar ve medyanın önde gelen isimleri tarafından değerlendirilerek belli olacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da tensipleri durumunda gerçekleştirilecek olan “Anadolu Medya Ödülleri” başvuruları başlamıştır.

Başvurular 1 Ağustos 2023 Tarihi ile 5 Eylül 2023 tarihleri arasında [email protected] adresine yapılacaktır.

Yerel medya kuruluşlarımızın ödüllendirileceği programda toplumsal konularda milli ve manevi değerlere hassasiyet gösteren, yerel medyaya örnek teşkil eden yayın politikalarıyla sevilen ve takip edilen, takdir toplayan ulusal medya kuruluşları, gazeteciler ve yazarlar da ödüllendirilecek

Başvuruların başladı. Ödül kategorileri ve başvuru şartları:

EN İYİLER BELLİ OLUYOR

YEREL MEDYASI

Türkiye'de yerel olarak faaliyet gösteren radyo, televizyon, gazete, internet gazetesi ve dergi gibi kuruluşlar değerlendirmeye alınacak.

Başvurular kısa yayıncılık hikayesi, görsel, fotoğraf, gazete veya 2-3 dk. video formatında yapılacak.

YEREL TELEVİZYONU

Yerel ve bölgesel olarak yayıncılık yapan, basın yayın ilkelerine bağlı, kurumsal yapısıyla dikkat çeken kuruluşlar başvurabilecek.

Başvurular örnek yayın kayıtları ve kısa kurumsal hikayeler üzerinden yapılacak.

YEREL GAZETESİ

Yerel ve bölgesel olarak yayıncılık yapan, basın yayın ilkelerine bağlı, kurumsal yapısıyla dikkat çeken kuruluşlar başvurabilecek.

Başvurular örnek gazete ve kısa kurumsal hikayeler üzerinden yapılacak.

YEREL RADYOSU

Yerel ve bölgesel olarak yayıncılık yapan, basın yayın ilkelerine bağlı, kurumsal yapısıyla dikkat çeken kuruluşlar başvurabilecek.

Başvurular örnek radyo kayıtları ve kısa kurumsal hikayeler üzerinden yapılacak.

YEREL İNTERNET HABER SİTESİ

Yerel ve bölgesel olarak yayıncılık yapan, basın yayın ilkelerine bağlı, kurumsal yapısıyla dikkat çeken kuruluşlar başvurabilecek.

Başvurular örnek site kayıtları ve kısa kurumsal hikayeler üzerinden yapılacak.

YEREL PROGRAMI

Yerel yayıncılık yapan medya kuruluşlarında toplumsal karşılığı olan ve sosyal içerikli programlar değerlendirmeye alınacak.

Başvurular kısa program kaydı ve program künyesi ile yapılacak.

YEREL MUHABİRİ

Yerel yayıncılık yapan medya kuruluşlarında toplumsal konuları ele alan haberleriyle dikkat çeken muhabirler değerlendirmeye alınacak.

Başvurular kısa örnek haber içerikleri (fotoğraf veya video) ile yapılacak.

YEREL KAMERAMANI

Yerel yayıncılık yapan medya kuruluşlarında yereldeki kamera çekimleriyle dikkat çeken kameramanlar değerlendirmeye alınacak.

Başvurular kısa örnek haber içerikleri (fotoğraf veya video) ile yapılacak.

YEREL SUNUCUSU

Yerel yayıncılık yapan medya kuruluşlarında Türkçeyi kullanımı, sunumu ve diksiyonuyla dikkat çeken sunucu veya spikerler değerlendirmeye alınacak.

Başvurular kısa örnek sunum ve anonslar ile yapılacak (fotoğraf veya video).

YEREL GAZETECİSİ

Yerel yayıncılık yapan basın kuruluşlarında toplumsal konuları gündemde tutan, toplum değerlerini yazılarında ve yorumlarında savunan gazeteciler değerlendirmeye alınacak.

Başvurular kısa örnek haber ve yazılar ile yapılacak (fotoğraf veya video).

ULUSAL MEDYA TELEVİZYON KANALI

Ulusal yayıncılıkta insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı, doğru, tarafsız, güvenilir ve kamu yararına yayıncılık yapan kuruluşlar ödüllendirilecek.

GAZETESİ

Ulusal yayıncılıkta insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı, doğru, tarafsız, güvenilir ve kamu yararına yayıncılık yapan gazeteler ödüllendirilecek.

TELEVİZYON PROGRAMI

Medya kuruluşlarında toplumu bilgilendiren, farkındalık oluşturan ve kamu yararına toplumsal konuları önceleyen programlar değerlendirmeye alınacak.

ANKARA TEMSİLCİSİ

Medya sektöründe deneyimli ve basın camiasının övgüsünü alan, yerel medyaya katkı veren, meslek ilkelerine bağlı gazetecilere verilecektir.

GAZETECİSİ

Yazdığı yazılarla toplumsal konuları gündemde tutan, toplum değerlerini yazılarında ve yorumlarında savunan, her türlü gelişmeyi mesleki ilkeler doğrultusunda çekinmeden yazan, tarafsız, doğru, güvenilir habercilik anlayışı ile mesleğini sürdüren gazetecilere verilecektir"