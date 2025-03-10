Elbistan Gönül Dostları’nın da katıldığı programda, kadınlara karanfil takdim edildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından iftar yapılırken, Yeni Elbistan Derneği Başkanı Mevlüt Yener derneğin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Avukat Gülsüm Temelli, Kadınlar Günü’nün önemine dair bir konuşma yaparken, Dernek Başkan Yardımcısı Avukat Taşer Kara da dernek faaliyetlerini anlattı. Etkinlikte, sosyal medya fenomeni Ümidin Kadrajı çocuklara sürpriz hediyeler dağıttı.

Programa, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, yazar Yüksel Kanar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, eski Pazarcık Belediye Başkanı Kamil Dalkara ve birçok davetli katıldı. Gece, fotoğraf çekimleri ve Bizim Şardağı Dergisi’nin okurlarla buluşmasıyla sona erdi.