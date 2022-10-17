Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgili gösterdiği fuarda yazarlar ve okurları bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

7’den 70’e Birçok Kişinin Katılım Sağladığı Fuarda Binlerce Eser 23 Ekim’e Kadar Kitapseverleri Bekliyor.