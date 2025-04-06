9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, tatilden dönen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Özellikle büyük şehirlerin giriş ve çıkış noktalarında, otoyollarda ve ana arterlerde araç kuyrukları oluştu. Tatilcilerin dönüş yolculuğu, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir trafik akışıyla başladı.

Yetkililer, trafik akışını düzenlemek ve kazaları önlemek için çeşitli önlemler aldı. Polis ve jandarma ekipleri, kritik noktalarda denetimlerini artırırken, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde trafik akışını hızlandırmak için alternatif güzergahlar önerildi.

Tatil dönüşü nedeniyle oluşan yoğunluğun, akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce güzergah bilgilerini kontrol etmelerini ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Tatilciler ise dönüş yolculuğunun ardından günlük rutinlerine dönmeye hazırlanıyor.