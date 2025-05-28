İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarla, 9 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
"Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik operasyonlarda, banka hesaplarında 8,3 milyar liralık hesap hareketi bulunan 144 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 89'unun tutuklandığını, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.