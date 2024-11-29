Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Her yıl yüzbinlerce okuru, yazar ve yayıncıyla buluşturan bu önemli etkinlik, edebiyat dünyasına yön veren isimlerin katılımıyla adeta bir kültür şöleni sunuyor.

Fuar kapsamında, KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinde, fikir ve edebiyat dünyasında önemli bir yeri olan Sevda Türküsev, edebiyatseverlerle buluştu.

Sevda Türküsev toplumsal ilişkilerin değişen dinamiklerini ve teknolojinin bireyler üzerindeki etkilerini ele alarak, okurlarıyla bu konular üzerinde derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdi.

Türküsev söyleşi sonunda Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.