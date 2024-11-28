Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, altıncı gününde de kitapseverlerin akınına uğradı. 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği fuar, edebiyatseverleri kitaplarla buluştururken, kültürel etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, şehrin edebiyat atmosferini canlandırıyor. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar, kitaplarla iç içe geçirilen bir günün mutluluğunu dile getiriyor. Çeşitli yayınevlerinin standlarından alışveriş yapma imkânı bulan kitapseverler, yerli ve yabancı yazarların eserlerini inceleme şansı elde ediyor. Katılımcılar, fuarın kültürel bir şölen havasında geçtiğini belirterek, organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Çocuklara Özel Hediye Çekleri Büyük Beğeni Topluyor

Büyükşehir Belediyesinin çocuklara özel olarak dağıttığı hediye çekleri, küçük ziyaretçilerin yüzünü güldürdü. Hediye çeklerini kullanarak diledikleri kitabı seçme fırsatı bulan çocuklar, fuardan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Büyükşehir’in bu jesti, aileler tarafından da takdirle karşılandı.

“Kitap Fuarı’na Bayıldım”

Kitap Fuarı’nın minik misafirlerinden Elifsu Yabacı, “Kitap Fuarı’nı çok beğendim. Burada tersten okunan bir kitap buldum ve çok hoşuma gitti. Ön yargılara dikkat çekmek için yazılmış bir kitap. Buraya bayıldım ve çok eğlenceli vakit geçiriyorum” diye konuştu. Kitap Fuarı’na ilk defa katıldığını ve çok beğendiğini belirten Eylül Buğlem Karaoğlan, “Hayvanları çok sevdiğim için burada hayvanlara dair bir kitap aldım. Burası çok güzel bir yer, çok hoşuma gitti. İlk defa Kitap Fuarı’na geldim ve herkesi buraya davet ediyorum” dedi. Onur Yağız Berat Baz da, “Cahit Zarifoğlu İlkokulundan geldim. İlk defa fuara katıldım ve burayı çok sevdim” cümlelerini kaydetti.