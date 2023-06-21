6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan 95 Belediyenin Başkanı Kahramanmaraş’ta bir araya geldi.



AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı için kente gelen başkanlar esnafları ziyaret etti. Daha sonra şairler tepesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı



Burada açıklamalarda bulunan başkanlar duydukları memnuniyeti ifade etti.

