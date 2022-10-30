Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’un ev sahipliğinde düzenlenen kabul törenine; şehitlerimizin aileleri ve gaziler ile birlikte 54. Hükümet Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Vali Coşkun, tüm aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz” dedi.