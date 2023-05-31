Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı.

Sultanlar, Antalya Spor Salonu’nda oynanan maçta Asya voleybolunun güçlü takımı Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Milli takımımız setleri 25-14, 25-17 ve 26-24'lük skorlarla kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.

FIVB Milletler Ligi'nin 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 1'inci hafta karşılaşmalarında Filenin Sultanları bir sonraki maçını yarın 20.00'de Sırbistan ile Antalya'da oynayacak.

Vargas ve Santarelli'nin ilk maç heyecanı

2023 yılının başında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli Filenin Sultanları'nın başındaki ilk resmi maçına çıktı.

2021 yılında Türk vatandaşlığına geçmesine karşın kurallar gereği milli formayı giymek için 2 yıl beklemesi gereken Melissa Vargas da Milli Takım ile ilk kez resmi bir maça çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi set vermeden yendi

Finaller ABD'de

Milli takım, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin 2'inci haftasında 14-18 Haziran’da Hong Kong’da, 3'üncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz’da Bangkok’ta mücadele edecek.

Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz’da ABD’nin Arlington şehrinde düzenlenecek.