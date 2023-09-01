2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında 8 Eylül tarihinde Eskişehir'de Ermenistan'la kritik bir maça çıkacak.

Milliler daha sonra ise hazırlık maçında, Japonya ile 12 Eylül'de Belçika'da karşı karşıya gelecek. Bu iki mücadele öncesinde millilerin aday kadrosu belirlendi.

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3 isim ilk kez davet aldı

Stefan Kuntz yönetimindeki millilerin aday kadrosuna 24 futbolcu davet edildi. Alman çalıştırıcı; Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım'ı ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Stefan Kuntz'un aday kadrosu şöyle:

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