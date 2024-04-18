Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor...

İran, İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

"Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi.

İran gereken cevabın verildiğini söylerken Amerika Birleşik Devletleri'nden de üst üste açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamalarda İran'a karşılık koşulsuz ve şartsız İsrail'in yanında yer alacaklarını söyledi.

Özellikle yapılan açıklamalarda İran'a yönelik ciddi yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde hem Beyaz Saray hem de Dışişleri’nden peş peşe açıklamalar geldi. İran’da İHA üretimi ve testi için çalışan 16 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı alındığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda, İran'a yönelik ekonomik baskının artacağına işaret edildi.