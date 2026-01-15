Ailesinden uzak bir hayat kurmak için İzmir’e yerleşen Doğan, kardeşinin düğünü için İstanbul’a döndüğünde kendini beklenmedik bir hesaplaşmanın içinde bulur. Geçmişten gelen bağlar, yarım kalmış yüzleşmeler ve karanlık ortaklıklar, Doğan’ın sakin yaşamını bir anda altüst eder.

Sinan’ın, Behram’la sürdürdüğü tehlikeli ortaklık giderek daha büyük bir krize dönüşürken, yaşanan tehditler Doğan’ı doğrudan olayların merkezine çeker. Doğan’ın adaletsizliğe sessiz kalmaması, dengeleri değiştirir ve taraflar arasındaki gerilim hızla tırmanır.

Öte yandan Çağla, Behram’ın yönlendirmesiyle Hancıoğlu Şirketi’ne adım atar. Bu süreç, Doğan ve Çağla’nın yollarının kesişmesine neden olur.

Tesadüf gibi başlayan bu karşılaşma, kısa sürede hem iş hem de duygusal bir bağın temelini oluşturur. Ancak bu yakınlaşma, geçmişteki hesapların gölgesinde şekillenir.

Düğün günü yaşananlar ise her şeyi geri dönülmez bir noktaya taşır. Aile içi restleşmeler, Behram’ın kışkırtıcı hamleleri ve silahların konuştuğu anlar, büyük bir felaketin habercisi olur.

Gecenin sonunda Tahir Hancıoğlu’nun vurulması, tüm aileyi sarsarken Doğan’ı da en zor sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Doğan, her şeye rağmen Tahir’i hayatta tutmayı başarır. Ancak olayların ardından ortaya çıkan gerçek, herkesi derin bir şoka sürükler: Cinayet silahı, küçük Melek’e aittir ve Melek cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınır.

A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) aile bağları, güç mücadelesi, vicdan ve adalet kavramlarını merkezine alan hikâyesiyle; izleyiciyi her bölümde daha da derinleşen bir gerilimin içine çekiyor. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, sırların ve yüzleşmelerin giderek ağırlaştığı çarpıcı bir dram sunuyor.