Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ceza infaz kurumu bahçesinde oluşturulan kafeterya ve restoranda, hükümlüler infaz koruma memurlarının gözetiminde hem eğitim görecek hem de burada hizmet verecek.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, törende yaptığı konuşmada, hükümlü ve tutukluların infaz süresi içerisinde meslek edindirilmesine, mevcut mesleklerini devam ettirmelerine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kahramanmaraş Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde, şu anda hali hazırda perde, baharat üretimi yaptıklarını anlatarak buna restoran ve kafe hizmetini de eklediklerini belirtti.



