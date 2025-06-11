“Fenerbahçeli Doğdum, Bu Görev Benim İçin Onurdu”

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Fenerbahçe sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu."

Ilıcalı, yönetim kurulu çatısı altında geçirdiği sürecin kendisi için bir onur olduğunu belirtirken, görev süresince hem eleştirilerle hem de destekle karşılaştığını söyledi:

"Zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi."

Ali Koç ve Taraftarlara Teşekkür Etti

Açıklamasında teşekkür mesajına da yer veren Ilıcalı, şu sözlerle veda etti:

"Sayın Başkanımız Ali Koç'a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Fenerbahçe’de Yeni Dönem

Acun Ilıcalı'nın istifası, kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralarken, Fenerbahçe yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı ise merak konusu. Özellikle medya ve iletişim alanındaki tecrübesiyle dikkat çeken Ilıcalı’nın, kulübe verdiği katkılar taraftarlar tarafından yakından takip ediliyordu.