Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, kulübü geliştirmek adına yaptığı hamlelere bir yenisini daha eklemek üzere.

İMZA ÇOK YAKIN

Hull Live'a göre Hull City, Roma ile dev bir anlaşma imzalamanın eşiğinde. Geçtiğimiz günlerde kulübün başkan yardımcısı Tan Kesler'in de Roma'da görüntülenmesi bu iddiaları güçlendirdi.Acun Ilıcalı'dan bomba Roma hamlesi! Her konuda anlaşma sağlandı

PROTOKOLÜN DETAYLARI

İki taraf arasında anlaşmaya varıldığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı ifade edildi. İki kulüp arasında imzalanacak protokole göre, Hull City, Roma'nın potansiyel vadeden genç yıldızlarını ücretsiz kiralayabilecek.