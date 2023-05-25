Dulkadiroğlu ilçesindeki Necip Fazıl Konteyner Kent'te, depremzede çocukları sosyal hayata adapte etmek ve afetin izlerini silmek amacıyla Adapazarı Belediyesince program hazırlandı.

Yaklaşık 6 bin depremzedenin konakladığı konteyner kentte yer alan "Hayat Çocuk ve Gençlik Parkı"nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar müzik ve palyaçolar eşliğinde oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun da katıldığı etkinlikte, çocuklara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Işıksu, belediye olarak 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesi için seferber olduklarını dile getirdi.

Adapazarı Belediyesi'nin, Necip Fazıl Konteyner Kent'e 2 binin üzerinde konteyner gönderdiğini hatırlatan Işıksu, depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Depremzede vatandaşların, belediye olarak sağladıkları hizmetten memnun olduklarını ifade eden Işıksu, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl Konteyner Kent'te 2 yemek dağıtım noktası, 22 çarşı, 10 konteyner okul, mescit, kitap kafe, 6 çamaşırhane, 2 psikososyal destek ofisi, sağlık birimi, aile hekimliği, portatif havuz ve10 bin kişilik de yemekhane var. Bugün gezdik, çocuklarımız için de güzel bir hayat adını verdiğimiz çocuk ve gençlik parkını yapmıştık. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımız çok mutlu oldu. Ailelerimizin yüzü gülüyor. İnanın her biri Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. 'Allah razı olsun' diyor. 'Allah başımızdan eksik etmesin' diyorlar, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince katkı sağladık. Katkı sağlamaya da devam edeceğiz."