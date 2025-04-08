Programda, Trabzon Yaşam Kadın Merkez Müdürü Cavidan Yılmaz ve Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatif Başkanı Selma Demirelli, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Eğitim, yoğun bir katılım ile gerçekleşti ve program sonunda kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

Fındık Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanımız Selim Cüce, Karaahmet Mahalle Muhtarı Baykal Coşkun, Fındık Mahalle Muhtarı Oktay Kuşçu, Kooperatif Başkanı Senem Kibar Gül ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda kursiyer katıldı.

Belediye Başkanı Selim Cüce, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hayatın her alanında en önemli görevleri üstlenen kadınlarımızı verdikleri emek ve gösterdikleri azimle gönülden kutluyorum. Yöresel ürünlerimizi çeşitli tanıtım günlerinde sergileyerek ilçemizin tanıtımına katkı sağlayan, aile ekonomisine destek olan hemşerilerimi de kutluyorum.

Eğitim vermek için farklı şehirlerden gelerek bilgilerini paylaşan değerli misafirlerimize de hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum."

Program, katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.