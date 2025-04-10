GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AFAD gönüllüsü olarak görev yapan öğretmen Cuma Bulut, enkazdan kurtardığı Özlem Kara'yı ziyaret etti.

Deprem sırasında Kilis'te öğretmenlik yapan ve gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Cuma Bulut, İslahiye'de 48 saat sonra enkazdan çıkardığı Özlem Kara (40) ile yeniden bir araya geldi.

Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Depremde eşi ve üç çocuğunu kaybeden Kara, vefat eden oğlunun adını verdiği bir kafe işlettiğini anlattı.

Cuma Bulut, Kara'nın yaşadığı tüm acılara rağmen hayata tutunmasını takdir ettiğini belirterek, onun güçlü duruşunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.