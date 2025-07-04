İzmir Çeşme'de çıkan yangın gerçekleştirilen çalışmalar ile söndürülürken, bu kez Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YANGINA 14 HAVA ARACI VE 540 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14 hava aracı ve 540 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına karşı mücadelenin orman teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların katılımıyla sürdüğü belirtildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da yangını kontrol altına almak için kesintisiz bir şekilde devam eden çalışmalar ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerine getirilmekte olan hizmetleri yerinde takip ettiği kaydedildi.