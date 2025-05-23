Kahramanmaraş’ta öğrencilerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla önemli bir eğitim programı düzenlendi. Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde, Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Şekeroba Numune Evler İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik yangın söndürme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği, güvenlik önlemleri ve yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Minik öğrenciler, itfaiye ekiplerinin gösterileriyle yangınla mücadele konusunda pratik bilgiler edindi.

Atak Der Kahramanmaraş İl Başkanı Ercan Şen, bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını belirterek, afet bilincini artırmak amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.