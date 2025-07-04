Tatbikat, hastane personelinin yanı sıra itfaiye, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Senaryo gereği hastane binasında çıkan yangın sonucu beş kişinin dumandan etkilendiği ve çeşitli şekillerde yaralandığı kurgulandı.

Olayın hemen ardından hastanenin alarm sistemi devreye girdi ve sağlık personeli hızla tahliye ve müdahale prosedürlerini uygulamaya koydu.

Yaralılar, oluşturulan sahra alanında ilk müdahaleleri yapılarak güvenli bölgelere taşındı.

Tatbikat boyunca ekiplerin koordinasyonu, zamanında müdahale yetenekleri ve organizasyon becerileri göz doldurdu.

Gerçek bir yangın anını aratmayan tatbikat, hem personelin reflekslerini ölçme hem de kurumlar arası iş birliğini pekiştirme açısından önemli bir sınav niteliği taşıdı.

Afşin Devlet Hastanesi yönetimi, bu tür tatbikatlarla sağlık çalışanlarının olası kriz anlarında doğru ve hızlı karar verebilme becerilerinin güçlendirildiğini vurgularken, vatandaşların da afetlere karşı bilinçlenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Tatbikat sonunda yapılan değerlendirme toplantısında ise sürecin başarıyla tamamlandığı ve hedeflenen sonuçlara ulaşıldığı bildirildi.