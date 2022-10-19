Muhtarların mahalle ve köy sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracılık rolü üstlendiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu kaydetti.

Güven, “Muhtarlık yapısı Osmanlı döneminden beri uygulanan ülkemizde hala etkin bir rol üstlenerek devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘mesai arkadaşım’ dediği muhtarlarımızla bir arada olmaktan dolayı ve onlarla birlikte ilçemize, ülkemize hizmet etmekten dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.

Afşin genelinde birlik ve beraberliğin sağlandığı bir yapıyı oluşturduklarını ifade eden Güven, “Cumhur İttifakı olarak, AK Parti Afşin İlçe Başkanımız İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanımız Süleyman Aycan ve belediye meclis üyelerimizle 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görevli muhtarlarla bir araya gelmek istedik. İlçemize muhtarlarımızla birlikte hizmet ediyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz. Geçmişten bu güne kadar muhtarlık görevinde bulunmuş, bu görevi sürdüren muhtarlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutuluyorum. “ açıklamasında bulundu.

Muhtarların, devlet ile vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Afşin Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Yılmaz da, şu ifadelere yer verdi:

“Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak armağan eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu özel günümüzde bizleri bir araya getiren Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

Konuşmaların ardından Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mahalle muhtarlarına isme özel ajanda hediye etti.

Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla programa katılan muhtarlara pasta sürprizi yaptı.

Muhtarlar için özel olarak hazırlanan pastayla salona giren İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, “Sahada bizlerin en büyük yardımcısı muhtarlarımıza küçük bir sürpriz yapmak istedik. Bu özel günlerini tekrar kutluyorum” dedi.

Afşin Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Yılmaz da, sürpriz pasta dolayısıyla Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay’a ve jandarma ekibine teşekkür etti.