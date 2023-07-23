İmzalanan protokol kapsamında TMO Kahramanmaraş Başmüdürlüğü, Afşin’de arpa ve buğday üreticilerinden satın aldığı ürünleri belediyeye ait arazide depolama yapacak.

TMO Kahramanmaraş Başmüdürü Yusuf Koçyiğit, “Afşin’de hububat depolarının yetersizliği nedeniyle bu yıl hasat ettiğimiz ürünleri açık yığın yapacağız. Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’in bizlere tahsis ettiği arazide açık yığın şeklinde yığın yapacağız. Buğday ve arpa üreticilerimizin ürünlerini satın alacağız. Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven ve Afşin Ziraat Odası Başkanımız İbrahim Emiroğlu’na destekleri için teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen ilçelerden biriyiz. İlçe olarak büyük kayıplar yaşadık fakat Cenabı Allah ürünlerimize bereket verdi. Bu yıl tarlalarımızda rekoltenin çok yüksek olduğunu biliyoruz. İlçemizde depolarımız yetersizdi. AK Parti Afşin İlçe Başkanımız Burhan Karabulut ve MHP Afşin İlçe Başkanımız Süleyman Aycan’ın gayretleriyle ilçemize yeni kota tahsis edildi. Toprakta depolama yapılacak. Bunun içinde Afşin Belediyesine ait uygun arazileri tahsis ettik.” Açıklamasında bulundu.

Çiftçilerimiz ürünlerini değerinde Toprak Mahsulleri Ofisine tahsis edebileceğini belirten Güven, “Bize bu imkanı sağladıkları için TMO Kahramanmaraş Başmüdürü Yusuf Koçyiğit’e ve gayretleri için de ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhur ittifakı olarak bizler her daim çiftçilerimizin yanlarındayız.” Dedi.

