Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile KAFSAD iş birliğinde düzenlenen Doğa konulu fotoğraf sergisi, Piazza AVM’de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, doğanın eşsiz güzelliklerini yansıtan birbirinden özel kareler sergilendi.

Doğal yaşamdan bitki örtüsüne, geniş manzara fotoğraflarından detay çekimlere kadar birçok eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilere doğanın farklı yüzlerini keşfetme imkânı sundu. Fotoğraf sanatına ilgi duyan katılımcılar, sergilenen eserleri yakından inceleyerek sanatçılardan bilgi alma fırsatı buldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekilirken, doğaya yönelik farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Etkinliğe katılan yetkililer, Kahramanmaraş’ta kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek, benzer organizasyonların önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini ifade etti.