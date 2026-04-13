Kahramanmaraş’ta bir hastanın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar verilmeden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavi gören bir hastanın parmağına yüzük sıkıştı. Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede servise ulaşan ekipler, özel ekipmanlar kullanarak parmağa sıkışan yüzüğü dikkatli bir çalışma sonucunda çıkardı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çıkarılan yüzük hastanın refakatçisine teslim edildi. Yetkililer, benzer durumlarda profesyonel destek alınması gerektiğini belirtti.