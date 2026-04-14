Kahramanmaraş’ta karı-koca arasında çıkan tartışma korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki M.K., henüz belirlenemeyen bir sebeple 32 yaşındaki eşi Fatma K. ile tartışmaya başladı.





Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine öfkesine hakim olamayan M.K., yanındaki tabancayla eşini başından vurdu. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı koca olay yerinden hızla uzaklaştı.



Silah seslerini duyarak eve koşan komşuların ihbarıyla bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma K., burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.



Olaydan sonra bir süre izini kaybettiren cinayet zanlısı M.K., daha sonra avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Zanlı M.K.'nın sorgusu devam ediyor. Jandarma ekipleri, cinayetin nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.