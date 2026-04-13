Kahramanmaraş Barosu tarafından organize edilen “Avukatlar Günü Balosu” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa çok sayıda avukat ve stajyer avukat katıldı.

Gece boyunca birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, meslektaşlar bir araya gelerek dayanışma ruhunu pekiştirdi. Katılımcılar, hem mesleki konular üzerine sohbet etme hem de sosyal bir ortamda buluşma imkânı buldu.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise konuk sanatçı Öykü Gürman’ın sahne performansı oldu. Sanatçının seslendirdiği eserlerle davetliler keyifli anlar yaşadı.

Organizasyon kapsamında davetlilere çeşitli ikramlar sunulurken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Avukatlar, yoğun iş temposunun ardından moral depolama fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Barosu yetkilileri, bu tür etkinliklerin meslektaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirterek katılım sağlayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen balo, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.