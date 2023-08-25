Yapılan açıklamada “Afşin Belediyesi olarak son günlerde yaşanan içme suyu sorunu ile ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler nedeniyle açıklama yapmak durumunda kaldık. 6 Şubat depremi nedeniyle oluşan su hatlarındaki çatlak ve kırıklardan kaynaklanmış olduğu düşünülen “sızma” nedeniyle içme sularımız da sorunlar olabileceğini değerlendiriyoruz. Bir altyapı hizmeti olan “İçme suyu hizmetini” sağlayan Büyükşehir Belediyemize bağlı KASKİ ile derhal temasa geçerek konu hakkındaki çalışmaların takibine başladık. İçme suyu belediyemizce sağlanan bir hizmet olmadığı için vatandaşlarımızın belediyemize yaptıkları başvuruları ilgili kurumlar nezdinde takip ediyor, halkımız için en hızlı çözüme ulaşılması için gayret gösteriyoruz. Büyükşehir belediyesine bağlı KASKİ ekipleri çözüm için gayretle çalışmalarına devam ediyorlar. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz çalışmalar halk sağlığımızın korunması noktasında uyarılar yayınlayarak devam ediyor. Afşin’de yaşayan vatandaşlarımızın uyarılarımızı ve ilanlarımızı takip etmelerini önemle hatırlatmak istiyoruz.” dendi.

Daha önce de Afşin Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında olmayan hizmetler ile ilgili şikayetler aldıklarını ve bu duruma alışık olduklarını belirten Afşin Belediyesi Halkla İlişkiler departmanı yetkilileri “Bize gelen şikayetlerin %70’i aslında başka kurumlar tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili oluyor. Bizler de vatandaşlarımıza birebir olarak her başvuruda açıklama yapıyor, gelen şikayetleri ilgili kurumlara derhal iletiyoruz. Aslında Afşin’de yaşayan bireyler olarak bizler de aynı sorunları yakından görüyor ve yaşıyoruz. Ancak genel halk sağlığını ilgilendiren içme suyu sorunu gibi konular gündeme gelince bireysel değil genel açıklamalar ile bu duyuruları yapıyoruz. Halkımız müsterih olsun, başta başkanımız Sn.Mehmet Fatih GÜVEN olmak üzere tüm Afşin Belediyesi çalışanları olarak hemşehrilerimizin refahı için her konuda gayretle çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.