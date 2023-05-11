"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Afşin-Elbistan B Termik Santrali de zarar gördü.
Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar faaliyete başladı.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, 6 Şubat'taki Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin bölgedeki termik santral yerleşkesini ciddi bir şekilde etkilediğini, hasar tespit çalışmalarının ardından çok ciddi bir şekilde bakım ve onarım çalışmasının başladığını söyledi.

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