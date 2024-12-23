Bu süreçte, Efsus Turan Mahallesi’nde bulunan Elmalıbey Camii’nin ağır hasarlı minaresi de titizlikle yıkıldı. Minarenin yıkımı, iş makinesine bağlanan halatlar yardımıyla kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Çalışma sırasında çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Mahalle sakinleri, yıkım sırasında bölgeden uzaklaştırılarak olası tehlikelere karşı önlem alındı. Depremlerden büyük ölçüde etkilenen cami, mahalle sakinleri için önemli bir ibadet yeri olmasının yanı sıra kentsel dokunun bir parçasını oluşturuyordu. Yetkililer, cami ve diğer yapıların yıkım sürecinin, vatandaşların can güvenliği açısından büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Afşin genelindeki hasarlı binaların yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve yerine depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi planlanıyor.