6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Atatürk ve Elçibey Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerinin kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Atatürk ve Elçibey Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerinin kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P