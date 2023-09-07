Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede barınma sorununu çözmek için çalışma başlatan Afşin Belediyesi, imar ve inşaat çalışmaları yürüten özel firmalara inşaat ruhsatı vermeye başladı.

Efsus Turan Mahallesi'nde inşasına başlanan konutların temel atma törenine katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’de, depremlerin ardından sıfırdan inşaat yapan firmaların faaliyetlerine başladığını belirtti.

Deprem bölgeleri içerisinde ilk imar inşa faaliyetine geçen ilçenin Afşin olduğunu ifade eden Güven, “Özel şirket ve müteahhitler tarafından sıfırdan yapılan ilk konutlarımızın temelini atıyoruz. İlçemizde jeolojik etütleri, plan tadilatını bitirdik ve bakanlığımızda onayda bekliyor. Belediye olarak ilçemizde inşaat faaliyetleri yürüten sektör temsilcileriyle, STK'lerle görüştük, gerekli konsensüsü sağladık. Bakanlığın belirlediği kriterlere, prensiplere göre depreme dayanıklı şehir inşaatına başladık. Ruhsatlı ilk temellerimizi de atıyoruz. Mutluyuz. Tüm deprem bölgesinde bu anlamda verilen ilk ruhsat oldu. Ben özellikle müteahhidimizi projede emeği geçen mimarımızı, belediye personelini, Tapu Kadastro ekibini kutluyorum."

İlçe genelinde depreme dayanıklı ve kriterlere uygun inşaatların yükseleceğini belirten Güven, tüm altyapının hazırlandığını ve kentte yeniden imar, inşa faaliyetlerinin başladığını söyledi.

Güven, bir iki gün içerisinde çok fazla sayıda inşaatın başlayacağını sözlerine ekledi.

Depremlerin ardından alınan ilk inşaat ruhsatının imalatını yaptıklarını değinen mimar Hasan Gören de kent adına çok sevinçli olduklarını 13 konut yapacaklarını dile getirdi.

Gören, konutları kış şartlarından önce bitirip, vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını belirtti.