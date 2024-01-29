Ayrıca M.Ç İsimli Şahsın Evinde Yapılan Aramada, 1 Adet Ruhsatsız Çift Kırma Av Tüfeği, Tüfeğe Ait 5 Adet Fişek, 56 Adet Kenevir Tohumu, 2 Adet Uyuşturucu Madde İçmekte Kullanılan Payp İsimli Aparat Ve 41 Gr Kubar Esrar Olduğu Değerlendirilen Uyuşturucu Madde ele geçirildi.

A.A İsimli Şahsın Evinde Yapılan Aramada ise 1 Gr Kubar Esrar Olduğu Değerlendirilen Uyuşturucu Madde, H.K İsimli Şahsın Evinde Yapılan Aramada 1 Gr Kubar Esrar Olduğu Değerlendirilen Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi.

Şahıslar Gözaltına Alınarak Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Ve Bulundurmak 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet Olayı İle İlgili Tahkikata Başlandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca Halkın Huzur Ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalara Azim Ve Kararlılıkla Devam Edileceği bildirildi.

