Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Afşin Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent'te düzenlenen yarışmada katılımcılar, yöresel lezzetlerden "Afşin Kömbesi" ve "Afşin kıyması" yapmak için yarıştı.

Konteyner kentlerden sorumlu Kaymakam İbrahim Coşkunaslan, bu tür organizasyonların afetzedelerin acılarını unutmaları adına önemli olduğunu söyledi.

Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ayhan Taş, etkinliğin sadece yemek yarışması olmadığını, konteyner kentte kalan depremzede vatandaşların yeniden sosyal hayata uyumunu sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sosyal hizmet uzmanı Gülşen Akalın da afetzede vatandaşlara destek olmak adına bölgede bulunduklarını söyledi.