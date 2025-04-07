Operasyon kapsamında, "Örgütlü olarak Uyuşturucu İmal ve Ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen 19 kişi, "Uyuşturucu İmal ve Ticareti" suçunu işleyen 3 kişi ve örgütten uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 24 kişi olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik baskınlar düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 320 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 21 adet sentetik hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.