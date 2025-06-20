Edinilen bilgilere göre, kaza Afşin ilçesine bağlı Kötüre mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmasına neden oldu. Kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Afşin Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.