6 Şubat’ta meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin izleri hala etkisini sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde yıkım kararı bulunan ağır ve orta hasarlı binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Afşin'de bu kapsamda anlaşmalı firmalar tarafından 5 katlı apartmanda alınan güvenlik tedbirlerinin ardından iş makinesi yardımıyla yıkım çalışmaları başladı.

Yıkılan binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşınırken, yıkım sonrası oluşan toza karşı ekipler sulama yapıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu