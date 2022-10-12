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Araçtaki 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı, O.C. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri için emniyete götürülen 5 şüpheliden O.C'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Araçta ve araç içerisindekilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Afşinbey Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

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