Afşin Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Kaya, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevini yaptığını söyledi.

Muhtarlık görevinin 1829 yılından buyana sürdürüldüğünü ifade eden Kaya, muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini ifade ederek, en doğru hizmetin vatandaşa ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde muhtarların aracı, köprü konumunu sürdürdüğüne değinen Kaya, “ 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya geldik. Bilindiği üzere muhtarlık makamı, 1829 yılından faaliyette olmuş ve yaptıkları fedakarca çalışmalarıyla da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde takdirini kazanarak, demokrasinin temel taşı konumuna yükselmiştir.” dedi.

Muhtarlığın sevgi ve fedakarlık gerektiren bir görev olduğuna değinen Kaya, şu ifadelere yer verdi:

“Hükümetimiz, vatandaşımıza en iyi hizmet götürebilmesi adına muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmakta, muhtarlarımıza gereken desteği ve önemi her fırsatta vermektedir. Muhtarlarımız yerel demokrasimizin mihenk taşlarından olup en doğru hizmeti vatandaşa ulaştırılmasında vazgeçilmez bir değerdir. Vatandaşımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlarımız olmaktadır. Muhtarlarımız hem milletimizi hem devletimizi temsil etmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın büyük fedakarlıkla çalışan muhtarlarımız için 19 Ekimi Muhtarlar Günü olarak ilan etmiştir ve hazırlanan genelgeyle bu günü resmileştirilmiştir. Muhtarlarımız hak ettiği değeri görmeye devam etmektedir. Mesai arkadaşlarımın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, vatana, millete, memleketimize ve muhtarlık kurumuna hayırlı olmasını diliyorum.”

Törene, Kamu ve kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.