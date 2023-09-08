Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçede inşası tamamlanan 3 bin 343 daire kasım ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlarla birlikte depremden önce başladıkları kentsel dönüşüm alanı çalışmalarının aynı anda ilerlediğini söyledi.

İlçede afet konutlarının imarlı alana yapıldığını, belediyeye ait imarlı arazileri TOKİ'ye devrettiklerini anlatan Güven, bir an önce depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesini istediklerini ifade etti.

Çalışmalarla ilgili gelinen son noktayı aktaran Başkan Güven, "TOKİ yetkililerinin bizlere aktardığı bilgilere göre kasım ayından itibaren inşallah ilk etapta başlanan konutların bir kısmının teslimleri başlayacak. Bu bölgede toplamda 3 bin 343 adet konutların yapımı devam ediyor. Rezerv alanlar TOKİ'ye ayrıldı. Yeni konutların devreye girmesiyle birlikte Afşin'de Kasım, Aralık itibariyle İnşallah ilk konutların teslim edilmesi için çalışmalar sürüyor. Teslimlerin başlamasından sonra barınma sorununun önemli ölçüde çözüleceğini düşünüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Diğer devam eden kısımlarında tamamlandıkça hak sahiplerine verileceği yetkililer tarafından bizlere bildirildi " diye konuştu…