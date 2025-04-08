Afşin’de otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. 02 EE 746 plakalı otomobil park halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alemdar Mahallesi'ne hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.