Afşin’de konteyner kentte yaşayan 45 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu.



Olay, Efsus Turan Mahallesi Memur Kent’te meydana geldi. Ailesi, iki gündür haber alamadığı A.K. için polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın tek başına yaşadığı konteynere giderek içeri girdi. Yapılan incelemede cansız bedeni bulundu.



Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.