2023’ün 6 Şubat’ı, Türkiye’de asrın felaketinin yaşandığı bir gün oldu…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

11 il depremlerden etkilendi, binlerce insan hayatını kaybetti.

4 ayda çoğu bitme aşamasına geldi

Yine binlerce kişi de evsiz barksız kaldı.

Devlet, büyük yıkımın yaşandığı o günlerde hemen yaraları sarmak için girişimlere başladı.

15’inci günde ilk temeller atıldı, aradan geçen 4 ayda da evler neredeyse bitme noktasına geldi.

Kahramanmaraş normalleşiyor

Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Toplu Konut İdaresince yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, TOKİ tarafından 1091 konutun yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Güven, deprem sonrası normalleşmenin en hızlı gerçekleştirildiği ilçe olacaklarını söyledi.

Afşin'de deprem konutları yükseliyorAfşin'de deprem konutları yükseliyor

"3 ayrı yerde 3 binin üzerinde kalıcı konut yapımı sürüyor"

Depremden önce Afşin'in gelecek 50 yılını planladıklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

Hava sirkülasyonunun olduğu, termik santrallerin zararlı etkilerinin rastlanmadığı sağlam zeminli bu alanda imar çalışmalarımızı tamamlamıştık. Gelecek nesillerimizin daha güvenli ve temiz havası olan bir bölgede yaşamasını istemiştik. Depremle birlikte TOKİ konutlarına yer tahsisi çok hızlı oldu ve kalıcı konutların başlandığı ilk ilçelerden biri Afşin oldu. Bugün itibarıyla 3 ayrı yerde 3 binin üzerinde kalıcı konut yapımı devam ediyor. 1500 konutun yapılacağı alanın ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacak. Dolayısıyla deprem sonrası normalleşmeyi en hızlı gerçekleştiren şehir olacağız.

Vatandaşlara kendi arazilerinde inşaat yapma izni

İlçede depreme dayanıklı şehir konsepti imar tadilatının değerlendirildiğini aktaran Güven, projenin onaylanmasının ardından vatandaşlara da kendi arazilerinde inşaat yapma izninin verileceğini sözlerine ekledi.