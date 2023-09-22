Eshab-ı Kehf Cami Külliyesi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programa, Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kamu ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, depremde vefat eden öğretmen ve öğrenciler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Programın ardından cuma namazı sonrası Şehit Dinçer Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan şambali tatlısı vatandaşlara ikram edildi.

