Çalışma kapsamında hem sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı hem de kısa mesafelerde araç kullanımının azaltılarak trafiğin rahatlatılması amaçlandı.

Kamu spotunda konuşan Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Hem bireysel hayatımızda hem de toplumsal hayatımızda yürüyüş yapmak, hareketli kalmak çok önemlidir. Araç sahipleri başta olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı yürüyüş yapmaya davet ediyorum. Kısa mesafelerde araç yerine yürümeyi tercih etmek hem sağlığımıza hem de trafiğe katkıdır.”

Başkan Kıraç: “Sağlık İçin Bir Adım, Afşin İçin Bir Nefes”

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, yürüyüşün hem bireysel hem de toplumsal faydasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Günlük hayatın koşturmasında çoğu zaman arabayı tercih ediyoruz ancak attığımız her adım, kalbimize ve sağlığımıza yapılan bir yatırımdır. Yürümek aynı zamanda şehrimizin trafiğini rahatlatır. Hem kendimiz hem de daha yaşanabilir bir Afşin için bugün bir adım atalım.”

“Her Adım Güvenli Trafiğe ve Sağlıklı Yaşama Katkıdır”

Afşin İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal, yürüyüşün trafik düzenine katkı sağlayacağına dikkat çekerek: “Her adım, hem güvenli trafiğe hem sağlıklı bir yaşama katkıdır. Haydi Afşin, adımını at trafiği rahatlat.” dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arslan: “Adım At Ki Afşin Kazansın”

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan ise yürüyüşün birçok alanda fayda sağladığını belirterek: “Sağlıklı beden, sağlıklı gelecek sağlıklı adımlarla başlar. Adım at ki hanen kazansın, adım at ki esnaf kazansın, adım at ki trafik rahatlasın.” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan farkındalık videosunda; Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Fatih Küpçü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan başta olmak üzere birçok kurum amiri, STK Temsilcileri, yaşlı, çocuk ve esnaf da projeye destek verdi.

“Bir Adım Sağlık, Bir Adım Farkındalık” temalı kamu spotunun temel amacı; halkta düzenli yürüyüş alışkanlığını artırmak, kısa mesafelerde araç kullanımını azaltarak trafiği rahatlatmak, sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak, toplumsal farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

Hazırlanan kamu spotu kısa sürede büyük ilgi görürken, yetkililer bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.